مال وأعمال

وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد…

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  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 1/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 2/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 3/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 4/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 5/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 6/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 7/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 8/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 9/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 10/11
  • وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: استكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:14 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية على أنه لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

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نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة

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وأوضح كجوك أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

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زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

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وقال وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

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تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص

وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا في الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية.

ملتزمون بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية

وشدد الوزير على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.

يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية

وأكد أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يسهم في دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.

نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التي تواجه البلدان النامية

أضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التي تواجه البلدان النامية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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