الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:14 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، مع تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.36% إلى 2917.69 دولاراً للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسياً عند 2942.70 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.31% لتصل إلى 2943.60 دولاراً.

وكان ترامب قد أعلن أمس الإثنين عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% “دون استثناءات أو إعفاءات”، في خطوة تهدف لدعم الصناعتين المحليتين لكنها تزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية عالمياً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم“لرويترز، إن خطر اندلاع حرب تجارية عالمية يدعم أسعار الذهب، مشيراً إلى أن المستثمرين غير مترددين في الشراء رغم الأسعار المرتفعة، إذ يسعى التجار لشحن المعدن إلى الولايات المتحدة قبل فرض أي رسوم إضافية محتملة عليه.

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وقد تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 32.16 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 989.50 دولاراً. وصعد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 986.97 دولاراً.