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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغرفة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا 14 أبريل المقبل عن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:13 صباحاً - سمر السيد_ تستضيف لجنة الاستثمار بالغرفة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرًا في 14 أبريل المقبل، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتواجدة بالسوق المحلية في عدد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والقطاعات المالية غير المصرفية.
وقالت سيلفيا ميناسا، المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إنه من المقرر أن يحضر المؤتمر مستثمرين دوليين وممثلين من الصناديق السيادية الإقليمية.
ولفتت في فعاليات المؤتمر الذي نظمته الغرفة مساء اليوم عن توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، إلى أن الغرفة كانت أطلقت تقريرها عن الاقتصاد ، والذي يقدم رؤية شاملة لأدائه، واتجاهات الاستثمارات في السوق المحلية، في 25 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، القوانين واللوائح الحاكمة للأنشطة الاقتصادية.
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