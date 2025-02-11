نعرض لكم الان تفاصيل خبر ممثل صندوق النقد: مصر أحرزت تقدما كبيرا على صعيد الإصلاح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:13 صباحاً - سمر السيد_ قال أليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتي تتضمن الحرب في عزة وتوترات البحر الأحمر تجعل التحديات المحلية أكثر تعقيدًا.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمت غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا ومذهلًا على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم إلى نسبة 24% خلال شهر يناير الماضي.

وأشار سيجورا إلى أنه حتى لو كان معدل التضخم مرتفعًا لكته يشهد تراجعًا، وهذا تقدم على صعيد الإصلاح، موضحًا أن الحكومة لديها برنامج لإدارة الدين، مضيفًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لكنه يرى أهمية القيام بإصلاحات إضافية لخفض معدلات التضخم ، وتقليل العجز المالي وتحسين بيئة الأعمال لكي تشعر المشروعات بأن البيئة الاستثمارية مساعدة لهم.

وشدد على أهمية اتخاذ سياسات اجتماعية مكملة وأخرى تستهدف خلق الوظائف، مشيرًا إلى أن البيئة الخارجية والتشرذم الجغرافي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد لا سيما أنها تخلق المزيد من الصعوبات.

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