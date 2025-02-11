70 ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية بفعل مخاوف الحرب التجارية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 70 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 4070 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 32 ألف و560 جنيهًا.

وقفزت أسعار الأوقية في البورصة العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، لتسجل 2910 دولارات، بعد أن لامست مستوى 2927 دولارًا.

جاء ذلك بدعم من ارتفاع الطلب، نتيجة تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتي عززت حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والحروب التجارية والتضخم المرتفع، مما دفع المستثمرين إلى الذهب كأصل آمن، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلية بنحو 70 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم وبالمقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 4651 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 3489 جنيهًا، فيمَا بلغ عيار 14 نحو 2714 جنيهًا.

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وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى خطط لفرض تعريفات متبادلة، والتي من شأنها أن تزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية لتتناسب مع تلك التي فرضها شركاء التجارة الآخرون للبلاد، مما أضاف إلى عدم اليقين المتزايد في الأسواق المالية العالمية.

وقال ترامب يوم الأحد إن ضريبة بنسبة 25% ستطبق على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يذكر متى سيتم تطبيقها، كما توعد بفرض تعريفات جمركية انتقامية أخرى.