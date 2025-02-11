نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: تعزيز التعاون مع إسبانيا بمجالات الطاقة المتجددة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:14 صباحاً - محمد أحمد_ قال كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، إن الفترة المقبلة ستشهد زيارة رفيعة المستوى إلى مصر بمشاركة وفد يضم رجال أعمال وكبريات الشركات الإسبانية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك.

وأكد الوزير الإسباني خلال لقائه مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، حرص بلاده على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافًا محددة بمشاركة دوائر الأعمال في البلدين.

وأشار كويربو إلى اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصري، باعتباره محورًا إنتاجيًا وتصديريًا رئيسيًا في المنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب أنه ناقش مع وزير الاقتصاد الإسباني تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، وكذلك الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، والزراعة والتصنيع الزراعي والمواد الغذائية والنقل.

وأشار الخطيب إلى تمتع مصر بتنافسية كبيرة من حيث التكلفة الاستثمارية، مما يجعلها وجهة متميزة للتصنيع والتصدير للدول الأوروبية، إضافة إلى المزايا اللوجستية التي تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصدير والتصنيع، وقربها من الأسواق الأوروبية.

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ونوه الوزير إلى توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات التجارية الحرة، أبرزها الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تمنح المنتجات المصنعة في مصر القدرة على النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية للشركات الإسبانية الباحثة عن أسواق تصدير تنافسية.

وأكد الخطيب حرص الحكومة المصرية للتعرف التعرف على اهتمامات الشركات الإسبانية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الإسبانية.

كما استعرض الوزير الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية الأخيرة، مشيرًا إلى أن آثارها الإيجابية ستظهر جليًا على عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى جهود الحكومة المصرية في نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي لتعزيز كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون مع الشركات الإسبانية.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن اللقاء أكد أهمية خلق جسور للتواصل بين دوائر الأعمال في البلدين، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإسباني على حد سواء.