أسعار تصدير القمح الروسي تواصل الارتفاع قبل تطبيق قيود جديدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:14 مساءً - سي إن بي سي_ استمرت أسعار تصدير القمح الروسي في الارتفاع الأسبوع الماضي بالتزامن مع تراجع الكميات قبل تطبيق قيود سنوية على الصادرات بحلول منتصف الشهر الجاري.

وأوضح دميتري ريلكو رئيس شركة إيكار للاستشارات أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% ارتفع دولارين عن الأسبوع السابق إلى 245 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في مارس.

وقال ريلكو “نشهد تراجعاً في الصادرات وانخفاضا في عدد المصدرين وحالات اندماج واستحواذ بالقطاع، ولذلك ترتفع الأسعار كما توقعنا”.

وتسمح الحكومة الروسية للمتعاملين بتصدير أكبر كمية ممكنة في النصف الأول من الموسم، والذي يمتد من يوليو إلى فبراير، قبل أن تقيد الصادرات بنظام للحصص التي خفضتها بنسبة 63% هذا العام إلى 10.6 مليون طن. وتدخل القيود حيز التنفيذ في 15 فبراير.

من جانبها، قالت شركة سوفيكون الاستشارية إن أسعار القمح الروسي بنسبة البروتين ذاتها وشروط تسليم مماثلة تراوحت بين 241 و245 دولاراً للطن، مقارنة مع 237 إلى 239 دولاراً في الأسبوع السابق.

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وخفضت إيكار اليوم الاثنين توقعاتها لصادرات القمح في موسم 2024-25 إلى 43 مليون طن من 43.5 مليون طن في تقديرات سابقة، وعزت ذلك إلى تراجع المخزونات والهوامش.

كما خفضت سوفيكون الأسبوع الماضي توقعاتها لصادرات القمح الروسي لموسم 2025-26 إلى 38.3 مليون طن من 36.4 مليون طن في تقديرات سابقة.