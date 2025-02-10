نعرض لكم الان تفاصيل خبر إي هيلث توقع اتفاقيات تعاون مع وزارة التضامن وهيئة التأمين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:14 مساءً - دوت الخليج_ انطلقت فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان “الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة”، بشراكة استراتيجية مع شركة “إي هيلث” لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية .

وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث»، تناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم القطاع الخاص من خلال التعاقد وضمان الجودة، ودور التأمين الخاص والصناعات ذات الصلة في تحقيق التغطية الصحية المستدامة، بالإضافة إلى التحول الرقمي كأداة لدعم الشراء الاستراتيجي وتعزيز قيمة الرعاية، والالتزام نحو المستقبل.

وشهدت فعاليات المنتدى توقيع عقد تقديم خدمات دعم وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة مي فريد، وشركة “إي هيلث” برئاسة أكرم رضا، حيث يهدف هذا التعاقد إلى تمكين الهيئة في الرحلة الرقمية لتحقيق مستهدفاتها من مخطط النشر والتعميم على مستوي الجمهورية من خلال الفعالية والكفاءة التشغيلية لخدمات المنظومة الرقمية والدعم المستمر لها من خلال الإدارة والتشغيل.

كما تضمنت فعاليات المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي هيلث” -وشركة “إي فاينانس”- وذلك بشأن التعاون في الربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية.

وجاءت التوقيعات بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس”، وحسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس”، وأكرم رضا، ورأفت شفيق والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

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وتنفرد فعاليات المنتدى لهذا العام بعقد جلسة مباحثات حوارية مفتوحة بين قيادات المنظومة ورؤساء الجهات الفاعلة وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال لمناقشة دور التحوّل الرقمي في تمكين الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والوصول إلى الابتكار، ونماذج تمويل الرعاية الصحية المبتكرة.

وركزت الجلسة النقاشية على استكشاف الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز كفاءة النظام، ودعم تخصيص الموارد، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وترتيبات الشراء الاستراتيجية، كما شهد إلقاء نظرة عامة على التحول الرقمي في الرعاية الصحية داخل نظام التأمين الصحي الشامل، وناقش دور حلول إدارة الرعاية الصحية الرقمية في دعم الكفاءة، والسيطرة على الاحتيال والهدر والإساءة، وكذلك دور التحول الرقمي في دعم تخصيص الموارد والشراء الاستراتيجي.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن الاستثمارات التي تقوم بها المجموعة تدعم مجال الصحة والتأمين الصحي بشكل أشمل، وتساهم في المضي قدماً لجعل البيئة الاقتصادية والصحية أكثر تنافسية من خلال الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز الدور الذي تلعبه المجموعة لإتاحة الخدمات المختلفة لجميع المواطنين عبر كافة القطاعات، ولا سيما الخدمات الطبية التي تعمل على تطويرها شركة “إي هيلث” بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، ضمن جهود الدولة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأعرب سرحان عن اعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به شركة “إي هيلث” لدعم وزيادة جودة الخدمات الحكومية في مجال الرعاية الصحية تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكداً أهمية رقمنة البيانات المتكاملة والمترابطة من مختلف القطاعات التنموية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من التحليل الرقمي لهذه البيانات كمرجعية مهمة في صنع القرار ودعم عملية التخطيط وصناعة القرار الاستراتيجي.

وعا القطاع الخاص للمشاركة في التحول الرقمي للمنظومة الصحية باعتبارها أحد أبرز القطاعات الواعدة.

وفي سياق متصل قال أكرم رضا، المدير التنفيذي لشركة “اي هيلث”، إن الشركة تم إنشاؤها لتكون الذراع التكنولوجي لهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث تعتز “إي هيلث” بهذه الشراكة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتمكين الإدارة والتشغيل للخدمات الرقمية على المنظومة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التعميم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن شركة إي هيلث تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم حلول رقمية متخصصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحسين إدارة الموارد وتمكين الهيئة، وبالإضافة الي توجه الشركة الي الاستثمار في حلول رقمية وتشغيلية من أجل ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي لتقديم الخدمات الصحية في إطار رؤية وزارة الصحة و السكان.

وأوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار مساعي الهيئة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها تطبيق النظام الصحي في مصر، من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية من القطاع الخاص والجهات الدولية والمحلية.

وأكدت اعتزازها بالتعاون والجهود الكبيرة التي تبذلها شركة ” إي هيلث ” ومجموعة “إي فاينانس”، بما يتماشى مع أهداف المنتدى الرامية لوضع خارطة طريق استراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بشكل عادل ومستدام، بما يسهم في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة التي تضمن الرعاية للجميع.

وتأسست شركة “إي هيلث” نهاية عام 2021، لتكون الذراع الرقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات متكاملة وأيضا كمشغل رقمي لإدارة وتشغيل خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.