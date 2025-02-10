مال وأعمال

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% في 2025

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% في 2025 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:13 مساءً - العربية نت _ توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري والمقبل، قبل أن يشهد تباطؤاً تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 3%، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسط التاريخي.

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وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المنتظر أن يتعافى النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط وتراجع حدة الصراعات الإقليمية.

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ومع ذلك، لا تزال التوقعات متوسطة المدى تشير إلى نمو أضعف مما كان عليه قبل الجائحة.

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وعلى الصعيد المالي، يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، مما يسلط الضوء على التحديات المالية المتزايدة التي تواجه العديد من الدول.

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الاقتصاد العالميصندوق النقد الدولي

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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