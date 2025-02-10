نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:13 مساءً - العربية نت _ توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري والمقبل، قبل أن يشهد تباطؤاً تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 3%، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسط التاريخي.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المنتظر أن يتعافى النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط وتراجع حدة الصراعات الإقليمية.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات متوسطة المدى تشير إلى نمو أضعف مما كان عليه قبل الجائحة.

وعلى الصعيد المالي، يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، مما يسلط الضوء على التحديات المالية المتزايدة التي تواجه العديد من الدول.

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