نعرض لكم الان تفاصيل خبر مع ارتفاع الطلب.. أسعار الغاز الأوروبية عند أعلى مستوياتها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:13 مساءً - سي ان بي سي _ سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، حيث أدت موجة البرد إلى زيادة الطلب وتسارع وتيرة السحب من مخزونات الغاز المتراجعة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الغاز الأوروبي TTF في أمستردام بنسبة 4.5% لتصل إلى 58.50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.

كما شهدت العقود البريطانية ارتفاعاً مماثلاً لتصل إلى 142.20 بنساً لكل ثيرم، وهو أيضاً أعلى مستوى في عامين.

ويُتوقع أن تؤدي موجة البرد المستمرة في شمال غرب أوروبا إلى زيادة استهلاك الغاز لأغراض التدفئة، مما سيؤدي إلى مزيد من السحب من المخزونات، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ أزمة الطاقة في 2022.

وقد نجحت أوروبا في تجاوز شتاءين متتاليين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال استبدال الغاز الروسي المسال بواردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مصادر أخرى، حيث شكلت هذه الواردات 34% من إجمالي إمدادات الغاز في 2023 مقارنة بـ 20% في 2021.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ورغم أن المخزونات الأوروبية كانت ممتلئة مع بداية الشتاء، إلا أن السحب منها كان أكبر من المعتاد هذا العام بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة المنافسة على الغاز المسال من الأسواق الآسيوية.

بحلول منتصف ديسمبر، تراجعت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 19% منذ نهاية سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير الانخفاضات المسجلة في الفترة نفسها خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات “غاز إنفراستراكتشر يوروب”. وبلغت نسبة امتلاء المخزونات حالياً 49%، مقارنة بـ 67% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتواجه السوق الأوروبية تحديات إضافية مع توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام، وهو ما شكّل 5% من واردات أوروبا سابقاً.

وقالت ناتاشا فيلدينغ، رئيسة تسعير الغاز الأوروبي في “أرجوس”، إن هذا التطور جعل سوق الغاز الأوروبية “أكثر حساسية”، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات في أنماط الطقس إلى تأثيرات كبيرة على الأسعار بسبب الاعتماد المتزايد على المخزونات تحت الأرض.

وأشارت التوقعات إلى موجات برد متزامنة عبر أوروبا وشمال شرق آسيا في الأيام المقبلة، مما يزيد من حدة المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال.