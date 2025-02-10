انت الأن تتابع خبر بروتوكول لتعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت الأردن والإمارات اليوم الاثنين، في أبو ظبي، بروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين الدولتين والموقعة عام 1998.

ووقع عن الجانب الأردني، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، وعن الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي.

ويهدف البروتوكول، بيان صحفي، إلى مواصلة تطوير الخدمات الجوية، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الخدمة لجمهور المسافرين والشاحنين، وضمان أعلى درجات السلامة في الخدمات الجوية الدولية.

وتضمن البروتوكول إضافة مواد جديدة إلى اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين مثل مادة سلامة الطيران التي تتوافق أحكامها مع اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها ذات العلاقة، ومادة الرمز المشترك المنسجمة مع سياسات النقل الجوي التي يعتمدها البلدان من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي وتتضمن ترتيبات ستعزز دخول مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين بسهولة وحرية إلى الأسواق وبقيود أقل من خلال إدراج أحكام تنظيمية تسمح لها بعرض خدمات جوية بالرمز المشترك بين أي نقاط داخل إقليم الطرف الآخر لنقل الحركة الدولية على أن تسير تلك الخدمات بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر.

ويأتي توقيع البروتوكول تعزيزا وتطويرا للعلاقات المتميزة التي يرتبط بها البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.