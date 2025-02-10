نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يبحث التعاون مع بنده السعودية لتطوير قطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم مصلحة المواطن المصري والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه وفد مجموعة “بنده” لتجارة التجزئة، برئاسة الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “بنده” للتجزئة السعودية والقطر المصري.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الكبرى لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأوضح فاروق أنه ناقش مع وفد “بنده” سبل التوسع في المشروعات المشتركة بهدف تحسين جودة الخدمات، وتعزيز منظومة توزيع السلع الغذائية، وتقديم منتجات بأسعار تنافسية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة وزارة التموين لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث بحث الطرفان آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع.

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كما تناول الاجتماع تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية إلى المواطنين بأعلى جودة وأفضل سعر.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركة التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة في مصر.

كما أبدوا استعدادهم لدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة سلسلة الإمدادات وتوسيع شبكة التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية في مجال الغذاء والتجارة الداخلية، وتوسيع الاستثمارات التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.