مخاوف الحرب التجارية تقود أسعار الذهب الفورية لتجاوز 2900…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:17 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم الإثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المزيد من التعريفات الجمركية التجارية، والتي تستهدف هذه المرة واردات السلع الأساسية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2868.66 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار الجمعة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2894.00 دولار، وفقا لبيانات وكالة “”.

وقال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة اليوم الإثنين على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وقال ترامب أيضا إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية على العديد من الدول بحلول الساعات المقبلة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا “لا يزال التوتر التجاري قائما إلى حد كبير وقد يدفع أسعار الذهب إلى مستوى يتراوح بين 2900 و 2910 دولارات في الأمد القريب”.

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولار.