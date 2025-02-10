أركيوس للطاقة تسعى لتوسعة أنشطتها في مصر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:17 مساءً - أكد ناصر اليافعي رئيس شركة أركيوس للطاقة، أن قطاع البترول والغاز المصري يمتلك فرص استثمارية جاذبة، وأن الشركة تسعى لتوسعة أنشطتها في مصر واعتبارها نقطة انطلاق لها في منطقة شرق المتوسط، وتعزز العلاقات بين مصر والإمارات.

جاء ذلك، خلال استقبال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس شركة أركيوس المشتركة بين بي بي البريطانية وXRG الإماراتية في مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الغاز في ظل رغبة قوية من الشركة لتحويل مصر لنقطة انطلاق لأنشطتها بمنطقة شرق المتوسط.

وخلال اللقاء، أكد بدوي أن اختيار شركتي بي بي وXRG لمصر لبدء شراكتهم في مجال الغاز الطبيعي يعد دليلا قوياً على جاذبية المناخ الاستثمارى لقطاع البترول المصرى، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقدم الدعم الكامل للشركات الأجنبية العاملة في مجالات البترول والغاز والتعدين.

وأضاف الوزير، أن مفتاح تحقيق قصص النجاح هو العمل التكاملى والشراكات الاستراتيجية وأن مصر تعمل على توسعة التعاون الإقليمي في مجال البترول والغاز لتحقيق الأهداف المشتركة لإطلاق إمكانات منطقة شرق المتوسط.

ولفت بدوي، إلى جهود الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه بهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية في تحقيق أهداف القيمة المضافة وأن قطاع البترول يعمل فى عدة اتجاهات لتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات البترولية.

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من جانبه، أعرب رئيس شركة أركيوس للطاقة عن تطلعه للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 والذى أكد على أهمية جلساته التى تتناول التحديات التى تواجه صناعة البترول وتعمل على إيجاد حلول فاعلة لها،

وأشار إلى أن شركة XRG، الشركة الاستثمارية المتخصصه في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والتابعة لشركة أدنوك الإماراتية ستشارك في فعاليات المؤتمر.