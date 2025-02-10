مال وأعمال

رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية…

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  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 1/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 2/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 3/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 4/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 5/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 6/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 7/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 8/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 9/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 10/11
  • رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة قناة السويس يتوقع تعافي حركة الملاحة بحلول نهاية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن تعود حركة مرور السفن عبر الممر المائي تدريجيا إلى طبيعتها بنهاية مارس المقبل، ليكون التعافي الكامل منتصف العام في حال استمرار وقف إطلاق النار في غزة.

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وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا وقف استهداف السفن الأمريكية والبريطانية العابرة عبر البحر الأحمر تزامنا مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وفي الوقت الحالي تعبر 32 سفينة يوميا قناة السويس مقارنة مع 75 سفينة كانت تعبره قبل اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

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وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الدنماركية ميرسك، الخميس الماضي، إن الشركة لا تعتقد أنها تقترب من العودة إلى البحر الأحمر، نظراً لأن هناك عدم يقين كبير.

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وقالت شركة ميرسك إنها ستواصل إعادة توجيه سفنها حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح حتى ضمان المرور الآمن في البحر الأحمر وخليج عدن على المدى الطويل.

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وأضافت الشركة أن أداءها في 2025 يحمل الكثير من الضبابية بسبب حالة عدم اليقين الذي يسيطر على قطاع التجارة العالمي.

وتتوقع “ميرسك” أن تكون أرباحها قبل الضرائب والفوائد عند نقطة التعادل في حال إعادة فتح مسار البحر الأحمر في منتصف العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن سوق الشحن العالمية تبدو أفضل حالا في الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأشارت “ميرسك” إلى أنها تتوقع الآن تسجيل أرباح قبل الفوائد والضرائب بين 6 و9 مليارات دولار، أي أقل من 12 مليار دولار التي حققتها في عام 2024.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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