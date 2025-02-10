مال وأعمال

الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم…

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  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 1/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 2/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 3/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 4/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 5/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 6/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 7/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 8/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 9/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 10/11
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية خلال موسم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:14 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية؛ للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار خطة وزارة المالية والمصلحة لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ضريبية مرنة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.

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وأوضحت عبد العال في بيان اليوم، أنه تم تخصيص مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة المالية بكورنيش النيل بالعجوزة، يتم إنشاؤه سنويًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، ومجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية لتقديم المساعدة الفورية للممولين في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

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وأضافت أن المصلحة لديها أيضا مركزًا دائمًا للخدمات الرقمية بلاظوغلي، لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني. ويضم المركز 30 شباكًا لتقديم خدمات ضريبية متنوعة بمهنية عالية.

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تابعت، أن المصلحة تعمل بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، من خلال إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا، موضحة أن المراكز تقدم العديد من الخدمات منها: إرشاد الممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وتقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.

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وأكدت عبد العال، إننا ملتزمون بإزالة أي معوقات تواجه شركائنا الممولين خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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