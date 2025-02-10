مال وأعمال

المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات

0 نشر
0 تبليغ

  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 1/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 2/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 3/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 4/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 5/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 6/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 7/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 8/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 9/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 10/11
  • المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:11 مساءً - العربية نت _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون المصرية، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأجد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد للأجر.

predco_adv_2021

وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع “العربية Business”، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.

E-Bank

وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهرياً تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

وقالت المشاط إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.

AYADY
Contct_90-728

قرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا