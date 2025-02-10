المشاط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:11 مساءً - العربية نت _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون المصرية، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأجد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد للأجر.

وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع “العربية Business”، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.

وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهرياً تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.

وقالت المشاط إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.

قرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.