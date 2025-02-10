الخطيب يبحث مع الجمعية الإسبانية للهيدروجين مقومات الاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:11 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جافيير براى سانشيز رئيس الجمعية الإسبانية للهيدروجين وأعضاء الجمعية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال إنتاج الهيدروجين.

وقال الوزير، إن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة في مجال إنتاج الهيدروجين وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء وزيادة مساهمتها في إنتاج الطاقة في مصر والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات أعضاء الجمعية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

وأوضح «الخطيب» أن اللقاء استعرض أنشطة الجمعية، والتي تضم 430 عضواً تعمل في مجال الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به بما في ذلك مطوري الطاقة المتجددة ومصنعي المعدات والمكونات وشركات الهندسة والمقاولات وشركات النفط والغاز والغازات الصناعية وقطاع النقل.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على إيفاد وفد يضم عدداً من الشركات أعضاء الجمعية لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال إنتاج الهيدروجين، وكذا عقد لقاءات مع المراكز البحثية والجامعات والشركاء المهتمين بهذا القطاع.

ونوه «الخطيب» إن اللقاء استعرض التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

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ومن جانبه أشاد جافيير برأي سانشيز رئيس الجمعية الإسبانية للهيدروجين بالمقومات والإمكانات الكبيرة لمصر في مجال إنتاج الهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا التنافسية والسعرية لمصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرارات من جانب الاتحاد الأوروبي لإتاحة مزايا جديدة لإنتاج الهيدروجين.

وأشار سانشيز إلى التوجهات الحالية لدولة إسبانيا لتطوير شبكة الموانئ والبنية الأساسية لتعزيز دورها في زيادة الاعتماد على الهيدروجين خلال المرحلة المقبلة.