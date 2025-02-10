نعرض لكم الان تفاصيل خبر 40 مليون يورو سنويا متوسط تعاقدات جرندفوس الدنماركية في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:14 مساءً - سمر السيد _ قال إيهاب إسحق، المدير العام لشركة جرندفوس مصر الدنماركية، المتخصصة في مجال توريد مضخات الري، إن متوسط تعاقداتها بالسوق المحلية على مدار 3 إلى 4 سنوات الماضية بلغ نحو 40 مليون يورو سنويًا.

وتوقع إسحق، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، نمو حجم تعاقداتها 15% سنويًا، مضيفًا أنها تستهدف التوسع في السوق المصرية، في ضوء مشروعات الحياة كريمة والمدن العمرانية الجديدة والتوسعات الصناعية.

كما نوّه بأن التوسعات الزراعية، بقيادة مشروع المليون ونصف المليون فدان، تمثل فرص واعدة أمام جرندفوس مصر لتوريد المزيد من مضخات الري.

ولفت إلى أن متوسط إجمالي المبيعات السنوية للشركة في مصر 10 ملايين يورو (حوالي 500 مليون جنيه).

وقال أن إيهاب إسحق إن شركة جرندفوس مصر تستحوذ على حصة سوقية تقارب 20% من منتجات مضخات الري في السوق المحلية، لافتًا إلى أنها احتفلت في ديسمبر الماضي بمرور 15 عامًا على بداية عملها في مصر.

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ونوّه بأن مكتب الشركة في مصر بمثابة مركز هندسي لتقديم خدمات الدعم الفني لدول أخرى في إفريقيا، وأوروبا ومنها: المملكة المتحدة، وأغلب بلدان الخليج العربي، ومنها السعودية، في ضوء وجود مهندسين مصريين أكفاء.

وأضاف أن “جرندفوس” لديها خطة توسعية لتقديم خدمات الدعم الفني، وما قبل البيع، ووضع الرسومات والتصميمات الهندسية للمشروعات المختلفة؛ لذا عينت المزيد من المهندسين في مكتبها بمصر.

وقال إسحق إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة الشركة في الدنمارك، مؤخرًا، شهد محادثات عن توسعات في مصر خلال السنوات المقبلة.

الانتهاء من تنفيذ أعمال المدينة التراثية بالعلمين الجديدة.. وتوريد مضخات لمشروع الداون تاون

وكشف عن انتهاء الشركة من تنفيذ تعاقداتها بمشروع المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أنها حاليًا في مرحلة التوريدات الخاصة لمضخات ري أبراج الداون تاون، وهو مشروع سكني تنفذه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في مصر (CSCEC) ، ويتضمن 4 أبراج سكنية شاهقة يبلغ ارتفاعها حوالي 200 متر.

ولفت إلى افتتاح الشركة مركز خدمة معتمد في مدينة القطامية، على مساحة إجمالية 3000 متر مربع، فضلًا عن امتلاكها ورشا متنقلة لتقديم خدمات صيانة مضخات الري.

كما تعاقدت مع جمعية مصر الخير لتوصيل المياه النظيفة إلى 3 قرى في سوهاج بتكلفة مبدئية 5 ملايين جنيه.

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع في مشروعات بالدول العربية والإفريقية، ومنها ليبيا، التي بدأت “جرندفوس مصر” الحصول على مشروعات لتوريد مضخات ري إلى مشروعات هناك.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على عقود لتوريد مضخات الري لمشروعات في غرب إفريقيا تنفذها المقاولون العرب.