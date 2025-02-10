نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف “ايجيترانس – نافذ” يطور ساحة مميكنة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:14 مساءً - رنا ممدوح _ يتوقع تحالف شركتي ايجيترانس ونافذ الدولية الانتهاء من مشروع تطوير ساحة مميكنة لتوجيه الشاحنات؛ لمواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد خلال 6 أشهر.

وقالت عبير لهيطة، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس، إن المشروع سيزيد كفاءة عمليات النقل داخل الميناء، عبر تسهيل عمليتي الدخول والخروج، ويخفف التكدس الحالي.

وأضافت لهيطة، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن المشروع من شأنه تسهيل استقبال طاقات إنتاجية جديدة في إطار التطوير الجاري بالميناء ضمن خطة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشارت إلى أن المشروع قابل للتكرار في موانئ أخرى، فيما استبعدت انضمام أعضاء جدد إلى تحالفها مع نافذ لتنفيذ الأعمال.

وأوضحت أن شركة “نافذ مصر”، التي أسسها التحالف، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لتنظيم إجراءات ما قبل الشحن وإدارة عمليات النقل البري عبر الشاحنات.

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ووقع تحالف شركتي ايجيترانس ونافذ الدولية عقدا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتطوير تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات في ميناء غرب بورسعيد “بأحدث التقنيات وحلول رقمية متقدمة” لمواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية.

وأفادت ايجيترانس، في بيان أمس، بأنها ستطلق مع “نافذ الدولية” شركة جديدة باسم “نافذ مصر”؛ لرقمنة وتعزيز عمليات تدفق الشاحنات من وإلى المواني المصرية.

وأوضحت أن رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، 70% من الأسهم لصالح شركة نافذ الدولية و30% لشركة ايجيترانس.

وبلغت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 8.245 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، منها إيرادات بقيمة 5.932 مليار جنيه مُقومة بالدولار، بما يعادل 72% من إجمالي الإيرادات، بحسب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة المسئولة عن إدارة المنطقة.