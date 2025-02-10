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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في تركيا يتراجع إلى 8.5% خلال ديسمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:16 صباحاً - العربية نت _ أظهرت بيانات رسمية، أن معدل البطالة في تركيا انخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.5% في ديسمبر.
وذكرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل القوى العاملة تراجع بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 54.1% وظل معدل قصور استغلال العمالة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، دون تغيير عند 28.2%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح الأسبوع الماضي، بأن بلاده تعيد النظر في خريطة الطريق الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتعمل على المواءمة بين الأهداف والتطورات العالمية.
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