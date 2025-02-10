وزير البترول يبحث مع السفير البريطاني التعاون بمجالات الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:15 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلى والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بمجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين .

وأكد المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، أن هناك تعاون استراتيجي بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، وخاصة في مجالات البترول والغاز، عبر الشركات البريطانية التي لها محفظة أعمال كبيرة في مصر.

ولفت وزير البترول إلى أن بريطانيا لديها من التكنولوجيات الحديثة والخبرات التى يمكن الاستفادة منها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في المناطق البرية والبحرية والحقول المتقادمة فى ضوء حزمة الحوافز التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري، وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوى، وكذلك مشروعات كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر .

ووجه بدوي الدعوة للسفير البريطاني لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (EGYPES 2025) والمقرر انعقاده خلال الفترة 17-19 فبراير الجارى.

ومن جانبه لفت جاريث بايلى، السفير البريطاني، إلى أهمية التعاون المثمر بين البلدين والتي نتج عنها تحقيق العديد من النجاحات المشتركة خلال الفترة الأخيرة في الكثير من المجالات وخاصة مجال البترول والغاز.

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وأوضح أن هناك بعض الشركات البريطانية ترغب في الاستثمار بمصر فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات ووقود الطائرات المستدام وكذلك مجال التعدين .

وفى نهاية اللقاء وجه السفير البريطاني الدعوة للمهندس كريم بدوى لحضور قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة يومي 24 و25 أبريل 2025، والتى تستضيفها المملكة المتحدة في لانكستر هاوس في لندن.