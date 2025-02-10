حسن الخطيب يتوجه إلى إسبانيا لبحث زيادة معدلات التجارة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ توجه المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، للعاصمة الإسبانية مدريد في زيارة يلتقي خلالها عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء وأعضاء اتحادات الأعمال الإسبانية.

ويبحث الوزير خلال زيارته سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستعراض السياسات الاقتصادية للدولة، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتستهدف الزيارة إلى تعريف الجانب الإسباني بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، والتدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار عدد من مسؤولي الشركات الإسبانية العاملة في مجالات الطاقة والفنادق والهيدروجين والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والبنية الأساسية والصحة والطيران.

كما سيلتقي الخطيب أعضاء الجمعية الإسبانية للهيدروجين، وأعضاء اتحاد الغرف الإسبانية وأعضاء الجانب الإسباني بمجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك، كما سيلتقي الوزير رئيس وأعضاء اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية.