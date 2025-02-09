حسن مبروك: تحفيز المستثمرين لإقامة المناطق الاستثمارية خطوة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 06:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات ومدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن قرار تحفيز المستثمرين لإقامة المناطق الاستثمارية يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الاستثمار، مشددًا على أن الأهم من إصدار القرار هو وضوح الصيغة التنفيذية له، خاصة إذا كان القرار يحمل بعض الغموض، كما أن حل المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة يجب أن يكون أولوية قبل التوسع في إنشاء مصانع جديدة، خاصة أن هذه المصانع المتعثرة تمثل عائقًا أمام المصنعين، مما يستوجب وضع خطة واضحة لإعادة تشغيلها.

وتابع مبروك في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن القرارات والتعديلات الخاصة بإقامة المناطق الاستثمارية تعد محفزًا مهمًّا لجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المناطق يعتمد على توفير المرافق والخدمات الكاملة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية، لتجنب التعقيدات البيروقراطية التي قد تعرقل الاستثمار.

وأوضح مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًّا لصناعة الأجهزة المنزلية، مما يستلزم جذب مستثمرين لإنشاء مصانع محلية لتصنيع المكونات المستوردة، مثل المواتير، وذلك لتعزيز سلاسل القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، مبينًا أن تحقيق ذلك يتطلب وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد الصناعات التي تحتاجها البلاد، إلى جانب تسهيل الحصول على القروض وتخفيض سعر الفائدة إلى 15%، مع إعادة النظر في سياسات الإقراض للمستثمرين.

ولفت حسن مبروك إلى أهمية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، مؤكدًا أن المصانع ليست عقارات تجارية بل منشآت إنتاجية يجب دعمها، مطالبًا بإعادة فتح المصانع المتعثرة من خلال جدولة أصل الدين وإلغاء الفوائد المستحقة عليها، إلى جانب تقديم حوافز تصديرية مناسبة.

وأوضح مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، أن برنامج دعم الصادرات يحتاج إلى تعديل ليعود إلى نسبة 10% بدلًا من 3%، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الجمركية، فهناك “تشوه جمركي” يتطلب تصحيحًا لجذب المزيد من المستثمرين الجدد.

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وأكد مبروك أن زيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة سيسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتقليل الاعتماد على الدولار، بالإضافة إلى تحسين فرص الاستفادة من برامج دعم الصادرات وتقليل الأعباء الجمركية.

واختتم مبروك حديثه بالتأكيد على أهمية عقد لقاءات منتظمة بين الحكومة والمستثمرين لضمان أن القرارات الاقتصادية تلبي احتياجات القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن تعزيز المنتج المحلي سيسهم في خفض التكاليف وتقليل أسعار المنتجات مقارنة بالبدائل المستوردة، كما أن التوسع في المناطق الاستثمارية سيساعد في تحسين سلاسل التوريد المحلية ودعم النمو الاقتصادي.