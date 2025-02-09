نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجد الدين المنزلاوي: ضرورة تقديم تسهيلات تتناسب مع رفع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 05:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن لكل منطقة حرة حدًّا أدنى لرأس المال، ويجب حاليًا رفع التكلفة الاستثمارية لهذه المناطق لضمان فعاليتها، كما أن المناطق الاستثمارية تتطلب استثمارات كبيرة، حيث يُفترض أن تعمل دون إدخال منتجات خاضعة للجمارك، مما يستوجب تعديل الاشتراطات لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وتابع المنزلاوي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن رفع التكلفة الاستثمارية يساعد على تحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن أي مستثمر يرغب في إنشاء منطقة استثمارية حرة يجب أن يلتزم بشروط تضمن فاعليتها، كما أن زيادة التكلفة الاستثمارية تعزز من كفاءة هذه المناطق، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين في المناطق الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالتصدير، موضحًا أن أي منطقة حرة تسعى إلى تصدير منتجاتها دون عوائق تحتاج إلى محاربة البيروقراطية التي تعطل عمليات التصدير وتؤثر على سرعة الإنتاج والتسليم.

ولفت المنزلاوي إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من هذه التعديلات تشمل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والأسمدة، حيث تمتلك هذه القطاعات حجم صادرات كبيرًا، مما يمكنها من رفع رأسمالها والاستفادة من المزايا الاستثمارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، أن العقبات التي تواجه المناطق الصناعية داخل المناطق الاستثمارية تتمثل في الروتين الإداري، مؤكدًا أن تقديم الحوافز لهذه المناطق يتطلب تقليل التعقيدات البيروقراطية وتوفير التسهيلات اللازمة، مستشهدًا بتجربة “أوسنة” في مدينة دمياط للجلود كنموذج ناجح لمنطقة حرة استثمارية.

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وأكد المنزلاوي أن زيادة المكون المحلي وفقًا للمعايير العالمية ستحسن من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، حيث ستقلل التكلفة وتحمي المصنعين من التأخير في سلاسل التوريد، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًّا.

واختتم مجد الدين المنزلاوي حديثه بالتأكيد على أهمية دعم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم حوافز تسعيرية للمنتجات المصرية لجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية.

مقترح بخفض الفائدة على القروض لدعم الصناعات المغذية

وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، بتوفير أسعار إقراض مناسبة لدعم الصناعات المغذية، مقترحًا أن تكون الفائدة على القروض الصناعية 5% على الأقل، مما يساعد في تعزيز الاستثمار المحلي وتحفيز النمو الصناعي.