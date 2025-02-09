ماجد جورج: ضرورة تطبيق الإعفاء الجمركي بين الدول العربية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 05:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال ماجد جورج رئيس مجلس إدارة شركة ماميبا، إنه يجب التركيز على زيادة حجم التصدير، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية تُعتبر مناطق استثمارية خاصة، ومن الضروري أن يتم توافر الكفاءة التجارية لجذب المستثمرين، وخاصة مع الدول العربية، كما أنه ينبغي على الدول العربية، من خلال وزارة التجارة والصناعة، دراسة تطبيق الإعفاء الجمركي بينها لتسهيل التبادل التجاري.

أضاف جورج، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن من المهم منح الإعفاء الجمركي للمستثمرين في المناطق الاستثمارية الذين يصدرون إلى الدول العربية، لافتًا إلى أن اتفاقية الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي تطبق في بعض المناطق الاستثمارية بينما لا يطبقها البعض الآخر، كما أنه يجب التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية التي يجب أن تتجاوز 40%، سواء في إطار اتفاقية الكوميسا أو في المناطق الاستثمارية الإفريقية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة ماميبا، أنه يجب الاهتمام بجذب المستثمرين للعمل فى المناطق دون الحاجة لرفع التكلفة الاستثمارية، حيث يجب تجنب فرض رسوم ومصروفات إضافية على المستثمرين في مراحل تأسيس مشاريعهم في المناطق الاستثمارية، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في تلك المناطق.

وأشار جورج إلى أن المعايير والشروط الواجب توافرها لجعل المناطق الاستثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين تشمل ترويج الموقع الجغرافي المتميز، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتفعيل نظام السماح المؤقت، بالإضافة إلى فكرة المطور الصناعي في قطاع صناعي معين.

الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات تستفيد من التعديلات في المناطق الاستثمارية

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ماميبا، أن الصناعات الأكثر استفادة من التعديلات في المناطق الاستثمارية هي الصناعات كثيفة العمالة، مثل قطاع المنسوجات، مشيرًا إلى أن مصر ستكون وجهة لجذب استثمارات تركيا في صناعة المنسوجات، حيث سيستفيد المستثمرون من العمالة الرخيصة والاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر.

وأوضح جورج أن الصناعات التي تصدر إلى أمريكا لن تتأثر كثيرًا بوجود المناطق الاستثمارية، لأن الولايات المتحدة لم تُطبق الإعفاء الجمركي.

وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي في أمريكا يجب أن يتم من خلال اتفاقية الكويز، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات بشكل عام، كما أنه من الضروري تشجيع المواطنين على زيادة الصادرات عبر تطبيق حوافز بنسبة 3% من قيمة التصدير للعام السابق، بهدف رفع حجم الصادرات والحصول على العملة الصعبة.