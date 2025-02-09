مال وأعمال

مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية…

0 نشر
0 تبليغ

  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 1/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 2/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 3/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 4/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 5/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 6/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 7/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 8/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 9/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 10/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 11/12
  • مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 04:18 مساءً - باره عريان _ أشاد الخبير الاقتصادى د. مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، وعضو لجنة الاقتصاد الكلي، والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بموافقة هيئة التنمية الصناعية على التعامل بنظام التأجير التمويلي على الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، أو مباني ومنشآت المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها أو تحت التنفيذ، مع عدم الإخلال بملكية الهيئة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض حتى سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي.

predco_adv_2021

وقال نافع في تصريحات خاصة بجريدة دوت الخليج، إن السماح للتأجير التمويلي بأن يقوم بتمويل النشاط الصناعي يعد بمثابة آلية جيدة، حيث إنه يوفر التكلفة على النشاط الصناعي، وكذلك على أي مشروع صناعي، لا سيما أنه بذلك يتجنب إنفاق مصروفات كبيرة غارقة، قبل البدء في التشغيل.

E-Bank

ويرى أن نظام حقوق الانتفاع يتسم بكونه بديلًا أفضل، يتناسب بصورة كبيرة مع النشاط الصناعي، إلا أن هذا النظام ليس بالضرورة أن يكون متاحًا في جميع الأراضي، وعبر مختلف النظم الصناعية، أو الاستثمارية، لذا فإن آلية التأجير التمويلي تتميز بكونها قادرة على مساعدة المستثمر الصناعي على البدء في المشروع، ومن ثم الاستمرار به، دون تحمل الكثير من النفقات الغارقة التي تحمله خسائر قبل أن يبدأ، لذا يشجع على التوسع في هذا النشاط.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

القرار يعزز النمو الاقتصادي ويخفض التكاليف والمصروفات

AYADY
Contct_90-728

وأكد مدحت نافع أن هذا القرار من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تقليل التكاليف الأوليه، وتحسين السيولة، فضلا عن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أهمية وضع ضوابط حاسمة للملاءة المالية ورسملة تلك الشركات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي شهدت تراجعًا طفيف نسبته 1% خلال الفترة يناير – نوفمبر 2024، ليصل إلى 102.082 مليار جنيه، مقابل 103.138 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض إجمالي عدد العقود، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 13.3% إلى 1.577 ألف عقد، خلال 11 شهرا، مقابل 1.818 عقد بالفترة المقارنة.

واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 76.36%، يليها سيارات النقل بنسبة 7.07%، ثم آلات ومعدات بنسبة 3.88%.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدحت نافع: إتاحة التأجير التمويلي لأراضي المنشآت الصناعية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا