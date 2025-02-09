جو جرين تضيف 7 آلاف فدان بتمويل ذاتي لتعزيز إنتاج المحاصيل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 04:18 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي إضافة 7 آلاف فدان جديدة من الأراضي الزراعية إلي محفظتها خلال 2025.

وقال حسام عبد القادر العضو المنتدب للشركة، علي هامش بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، إن الحصول علي هذه الأراضي سيتم بتمويل ذاتي دون اللجوء إلى قروض أو تمويلات خارجية، بهدف تعزيز إنتاج الشركة من المحاصيل الزيتية.

وأوضح عبد القادر أن “جو جرين” تمتلك حاليًا نحو 21 ألف فدان في منطقة المغرة بالضبعة، حيث تمت زراعة 12 ألف فدان منها بمحصول زيت الجوجوبا، مع خطط لزيادة المساحة المزروعة إلى 16 ألف فدان العام المقبل.

وفيما يتعلق بالتصدير، أشار إلى أن الشركة تصدر نحو 250 طناً من إنتاجها لصالح شركة “جرين كاربن” الأمريكية، وهو ما يمثل 70% من إجمالي الإنتاج، بينما يتم توريد الباقي إلى السوق المحلية.

ونوه العضو المنتدب لـ ” جو جرين” للاستثمار الزراعي، بأن الشركة تخطط للتوسع نحو أسواق جديدة في اليابان والصين.

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وفي إطار خططها لتنويع الإنتاج، أوضح عبد القادر أن الشركة خصصت 5 آلاف فدان من أراضيها لزراعة الزيتون، حيث بدأت بزراعة 2000 فدان هذا العام في منطقتي المغرة والمنيا، ومن المتوقع أن تظهر أولى ثمارها بحلول 2026، على أن تُستكمل زراعة المساحة المتبقية خلال العامين المقبلين.

أضاف، أن الشركة تخطط لزيادة المساحات المزروعة من الجوجوبا والزيتون في مناطق أخرى مثل طريق المنيا والواحات، إلى جانب توسعها في مجال الاستزراع السمكي، حيث تمتلك 400 فدان في منطقة المغرة، منها 60 فدانا مزروعة حالياً، مع خطط لاستغلال باقي المساحة.

وأشار إلى أن جو جرين تعتمد على رفع مياه البحر المالحة إلى الأحواض باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهودها لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.