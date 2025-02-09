نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم المسيري: سوما باي تستهدف إضافة 800 غرفة خلال عامين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 03:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال إبراهيم المسيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باي السياحية، إنها تتبنى خططًا توسعية خلال العام الجاري، وتستهدف إضافة 800 غرفة والوصول بمحفظتها من الفنادق إلى 9 منشآت خلال عامين.

أشار المسيري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي لتمويل جزء من مشروعاتها، ولكنها لم تتحصل حتى الآن على التمويل.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بمبلغ 50 مليار جنيه، بسعر عائد 12% متناقصًا.

ويرى أن القطاع السياحي في حاجة مُلحة إلى مبادرات تمويلية أخرى نظرًا لأن شروط المبادرة القائمة تعاني من بعض المشاكل والإتاحات المالية التي توفرها قليلة، ولا تحقق الطفرة المطلوبة للتوسع في إنشاء الفنادق وزيادة الغرف الجديدة وفقًا للتوجيهات الرئاسية لإضافة 200 ألف غرفة.

ونوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باي السياحية، بأن الفائدة المرتفعة تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشاريع، وأن المشكلة الأساسية المسيطرة هي معدل الفائدة.

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ويرى أن سعر الفائدة 12% يعتبر معقولًا للقطاع السياحي، نظرًا لأن العائد الاستثماري على الفنادق ليس كبيرًا بضغط من أن تكاليف الإنشاء عالية جدًّا، وبالتالي ليحقق المشروع جدوى يتعين أن تكون تكلفة الفائدة أقل، بجانب ضرورة حل مشكلة تسعير الأراضي الفندقية وفقًا لما طالب به أعضاء المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، لأنه لا يجوز تسعيرها مثلما يتم تسعير الأراضي السكنية.

وأوضح أن الحجم الكبير للفنادق التي تم إنشاؤها في مصر خلال فترة التسعينيات وبداية الألفينات يعود إلى أن تكلفة الأراضي كانت قليلة للغاية، أما الآن فسعرها أصبح أصعب من تكلفة التمويل نفسه.

سعر الفائدة وتكلفة الأراضي الفندقية أبرز معوقات القطاع

وتوقع المسيري وجود طوفان من الغرف السياحية مع إيجاد حلول لسعر العائد وتكلفة الأراضي الفندقية.

ويرى ضرورة ألا تمثل تكلفة الأرض من التكاليف الاستثمارية للمشروع أكثر من 10 إلى 15%، أما الواقع فإنها تستحوذ على نسبة أكبر من ذلك بكثير.

وتوقع نمو أداء القطاع السياحي خلال العام الجاري بنسبة 10 إلى 15 % مع استقرار الأوضاع.

ولفت إلى أن حرب غزة أثرت على أداء القطاع السياحي منذ ديسمبر 2023 إلا أنها كانت سنة قوية بشكل عام، ولولا الحرب لكان من المرجح تحقيق إيرادات أعلى، لكن 2024 كان ضعيفًا للغاية، وتضررت أعمال النصف الأول مع طبيعة ضعف الإشغالات السياحية في الربع الثالث من كل عام، ومن ثم عادت حركة السياحة في الربع الأخير وسجل أداء قويًّا، ولكنه لا يستطيع أن يُعوّض خسائر العام.

وأكد إبراهيم المسيري على أن الهدنة ستؤثر بالإيجاب بشكل ملحوظ، متمنيًا أن تستمر لأن في حالة قيام الحرب مرة أخرى من المتوقع أن تتأثر السياحة المصرية.

ومن ناحية أخرى، نبّه إلى ضرورة زيادة قدرات قطاع الطيران لأنه مفتاح نمو السياحة، مشيرًا إلى أن الوضع بدأ يتحسن وتمت إضافة خطوط ولكن ليس بالسرعة الكافية.