نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 03:17 مساءً - حمدي أحمد _ أطلقت مجموعة حسن علام القابضة شركة جينيت الزراعية، بهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة في المنطقة.

واستحوذت شركة جينيت الزراعية على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 14,100 فدان في منطقة امتداد غرب المنيا من شركة تنمية الريف الجديد “الريف المصري”.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن هذه الأرض ستخصص لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير. ويتماشى هذا المشروع مع أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات من المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

من جهته، قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، إن إطلاق شركة جينيت الزراعية يمثل إضافة هامة إلى التزام المجموعة بتطوير المجتمعات والاستثمار في الأعمال التي تخلق قيمة مستدامة.

وأضاف علام أن هذا التوسع في مجال الزراعة يتماشى مع رؤية المجموعة الأوسع لدفع النمو المستدام وإحداث تأثير ملموس في المناطق التي تعمل فيها.

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