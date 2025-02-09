مال وأعمال

حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض…

0 نشر
0 تبليغ

  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 1/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 2/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 3/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 4/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 5/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 6/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 7/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 8/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 9/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 10/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 11/12
  • حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 03:17 مساءً - حمدي أحمد _ أطلقت مجموعة حسن علام القابضة شركة جينيت الزراعية، بهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة في المنطقة.

predco_adv_2021

واستحوذت شركة جينيت الزراعية على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 14,100 فدان في منطقة امتداد غرب المنيا من شركة تنمية الريف الجديد “الريف المصري”.

E-Bank

وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن هذه الأرض ستخصص لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير. ويتماشى هذا المشروع مع أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات من المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

NTRA 2022
Optra – Feb 2025

من جهته، قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، إن إطلاق شركة جينيت الزراعية يمثل إضافة هامة إلى التزام المجموعة بتطوير المجتمعات والاستثمار في الأعمال التي تخلق قيمة مستدامة.

AYADY
Contct_90-728

وأضاف علام أن هذا التوسع في مجال الزراعة يتماشى مع رؤية المجموعة الأوسع لدفع النمو المستدام وإحداث تأثير ملموس في المناطق التي تعمل فيها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

Bank-misr-adv-new
أهم الأخبارحسن علامشركة تنمية الريف المصري الجديدمجموعة حسن علام القابضة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن علام القابضة تطلق شركة جينيت الزراعية وتستحوذ على أرض… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا