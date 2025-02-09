نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. رواج مرتقب لأداء القطاع السياحي في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 03:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع عدد من مسؤولي القطاع السياحي أن يسهم افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، في إحداث فارق كبير في الإيرادات السياحية بدعم من أن الإنفاق الاستهلاكي للسياحة الثقافية أعلى من السياحة الشاطئية.

ونبّهوا إلى أن اليابان أبرز ممول للمتحف المصري الكبير، وهو ما سيعطي أملًا بقدوم السياحة اليابانية إلى مصر.

وقالوا إن وضع القطاع السياحي مبشر بدعم من لقاء الحكومة بالمستثمرين السياحيين، فيما توقعوا نمو الحركة السياحية بنسبة 10 إلى 15% خلال العام الجاري.

ولفتوا إلى أن منطقة البحر المتوسط أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على إيرادات القطاع، بالإضافة إلى أن العلمين الجديدة ستلعب دورًا مؤثرًا، خاصة مع إقامة الجامعات الأربع التي تم الإعلان عنها.

ونبّهوا إلى أن المستثمرين الكويتيين أبدوا اهتمامًا بسياحة اليخوت في البحر المتوسط، على غرار تواجد المستثمر الإماراتي محمد العبار في مصر، وهو ما يجذب شريحة الطبقات الأكثر ثراءً.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضحوا أن أبرز اللاعبين في سياحة اليخوت بمصر هما العبار في الإسكندرية ومشروع الخرافي في جنوب البحر الأحمر بمرسى علم، ووجود ميناء لليخوت في سان ستيفانو، الذي يتم تنفيذه من خلال مجموعة هشام طلعت مصطفى، ومن المتوقع إطلاق مشروع في المنتره.

وأشاروا إلى أن أهم الدول المتميزة في سياحة اليخوت هي اليونان وتركيا وإيطاليا وجميع الدول الموجودة على شاطئ أوروبا الجنوبي، أمام شواطئ إفريقيا الشمالي ومنها الجزائر وليبيا، إذ لا يوجد لديهم نشاط في سياحة اليخوت، وهو ما سيعطي لمصر ميزة تنافسية.

إلهامي الزيات: افتتاح المتحف الكبير يحدث فارقا كبيرا في أداء القطاع السياحي

سامح سعد: السياحة الثقافية فرس الرهان الرابح خلال الفترة المقبلة

إبراهيم المسيري: سوما باي تستهدف إضافة 800 غرفة خلال عامين