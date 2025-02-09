مال وأعمال

ملف.. رواج مرتقب لأداء القطاع السياحي في 2025

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دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 03:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع عدد من مسؤولي القطاع السياحي أن يسهم افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، في إحداث فارق كبير في الإيرادات السياحية بدعم من أن الإنفاق الاستهلاكي للسياحة الثقافية أعلى من السياحة الشاطئية.

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ونبّهوا إلى أن اليابان أبرز ممول للمتحف المصري الكبير، وهو ما سيعطي أملًا بقدوم السياحة اليابانية إلى مصر.

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وقالوا إن وضع القطاع السياحي مبشر بدعم من لقاء الحكومة بالمستثمرين السياحيين، فيما توقعوا نمو الحركة السياحية بنسبة 10 إلى 15% خلال العام الجاري.

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ولفتوا إلى أن منطقة البحر المتوسط أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على إيرادات القطاع، بالإضافة إلى أن العلمين الجديدة ستلعب دورًا مؤثرًا، خاصة مع إقامة الجامعات الأربع التي تم الإعلان عنها.

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ونبّهوا إلى أن المستثمرين الكويتيين أبدوا اهتمامًا بسياحة اليخوت في البحر المتوسط، على غرار تواجد المستثمر الإماراتي محمد العبار في مصر، وهو ما يجذب شريحة الطبقات الأكثر ثراءً.

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وأوضحوا أن أبرز اللاعبين في سياحة اليخوت بمصر هما العبار في الإسكندرية ومشروع الخرافي في جنوب البحر الأحمر بمرسى علم، ووجود ميناء لليخوت في سان ستيفانو، الذي يتم تنفيذه من خلال مجموعة هشام طلعت مصطفى، ومن المتوقع إطلاق مشروع في المنتره.

وأشاروا إلى أن أهم الدول المتميزة في سياحة اليخوت هي اليونان وتركيا وإيطاليا وجميع الدول الموجودة على شاطئ أوروبا الجنوبي، أمام شواطئ إفريقيا الشمالي ومنها الجزائر وليبيا، إذ لا يوجد لديهم نشاط في سياحة اليخوت، وهو ما سيعطي لمصر ميزة تنافسية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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