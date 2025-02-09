نعرض لكم الان تفاصيل خبر سامح سعد: السياحة الثقافية فرس الرهان الرابح خلال الفترة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 03:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال سامح سعد العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، إن السياحة الثقافية تعتبر فرس الرهان الرابح خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن هناك إقبالًا جيدًا على السياحة المصرية بصفة عامة حتى مع التحديات المسيطرة، فيما أضاف: «وضع القطاع السياحي مبشر بدعم من لقاء الحكومة بالمستثمرين السياحيين».

وتوقع نمو الحركة السياحية بنسبة 10 إلى 15% مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويرى أن أثر مبادرة دعم القطاع السياحي لم يظهر بعد، فيما نوّه إلى أن وزير السياحة كان قد وعد بإطلاق مبادرة أخرى لنمو الفنادق، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًّا حتى الآن.

وأشار سعد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن الدولة تحاول بكل الوسائل جذب السياح، وتعمل جاهدة على زيادة الحركة السياحية وتبعث رسالة طمأنة لمنظمي الرحلات الأجانب لتشجيعهم على القدوم إلى مصر.

وأكد أن جهود الحكومة تعطي رسائل إيجابية في الاتجاه الصحيح، بما يسمح بتدفق السياح إلى المقصد السياحي المصري.

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ونبّه إلى أن الحرب أثرت بشكل كبير على أداء القطاع السياحي، وهو ما ظهر في تراجع حركة السياحة القادمة من أمريكا وكندا وبعض الأسواق الأوروبية.

وقال إنه من الصعب التكهن بمدى انعكاس هدنة الحرب بين إسرائيل وغزة على السياحة المصرية في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للقلق، ومن المتوقع دخول المنطقة في صراعات معينة متمنيًا ألا تتحقق.

ويعتقد العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، أن هناك شركات سياحية كثيرة في مصر ستتوسع بما يخدم الحركة السياحية التي تصب في صالحها، بمعنى شراء أتوبيسات جديدة أو فنادق عائمة في النيل، وتختلف توسعاتهم عن توسعات مستثمري السياحة الشاطئية الذين يركزون على إقامة فنادق أخرى.

وأوضح أن توسعات مستثمري السياحة الثقافية دائمًا تكون مدروسة ومحسوبة في وقت تعاني فيه المنطقة من موقف سياسي ملبد بالغيوم.

وأضاف: طبيعة السياحة الثقافية أنها تتمتع بفترات نشاط قوية يقابلها فترات أخرى يسيطر عليها التراجع، وهو ما يجعل مستثمري السياحة الثقافية حريصين لأن الأزمات الكبيرة تُخلف خسائر ضخمة، خاصة مع تحملهم تكاليف تشغيل العمال والموظفين.

نمو الإيرادات مدفوع بارتفاع الأسعار مع وجود عدد محدد من الغرف

وعلى صعيد آخر، قال إن نمو الإيرادات السياحية يأتي مدفوعًا بارتفاع الأسعار، مع وجود عدد محدد من السياح والغرف الفندقية، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الدولة تُشجع على زيادة الغرف، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك.