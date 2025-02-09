نعرض لكم الان تفاصيل خبر 4.11 مليار دولار واردات القمح في 11 شهرا من 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 02:12 مساءً - سمر السيد _ ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 19.7% مسجلةً نحو 4.111 مليار دولار، مقابل 3.433 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023، حسبما أفادت بيانات حكومية حديثة.

وكشفت أحدث نسخة من نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، عن تراجع قيمة واردات مصر من الذرة المستعملة في صناعة الأعلاف بنسبة 12.4% مسجلًة نحو1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.238 مليار دولار، وذلك في فترة المقارنة السابق ذكرها.

كما تراجعت قيمة صادرات الذرة الأخرى لغير البذار بنسبة 19% في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر الماضيين مسجلة نحو 27.919 مليون مقابل 34.452 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2023.

وأفادت البيانات بارتفاع قيمة الواردات من التونة المحضرة أو المحفوظة أو المقطعة ولكن غير مفرومة بنسبة 58.8% خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر الماضيين لتصل إلى 115.389 مليون مقابل 72.650 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

كما ازدادت قيمة واردات أسماك الرنجة بنسبة 6.2% مسجلة 86.941 مليون مقابل 81.874 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.

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وارتفعت واردات الماكريل المجمد بنسبة 11.6% مسجلةً نحو 135.075 مليون مقارنة مع 120.98 مليون خلال فترة المقارنة السابقة.

فيما تراجعت قيمة واردات الأكباد المجمدة والصالحة للأكل من فصيلة الأبقار بنسبة 19.1% خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 مسجلة نحو 171.282 مليون دولار مقابل 211.812 مليون دولار في أول 11 شهر من عام 2023.

وارتفعت قيمة تجارة مصر الخارجية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2024 إلى نحو 126.01 مليار دولار مقابل 115.879 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

وازادت قيمة الصادرات المصرية إلى 40.39 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024 مقابل 38.944 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية أيضًا إلى 85.620 مليار دولار مقابل 76.935 مليار دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.