نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 90 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 02:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.3% وبقيمة 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

كما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.3% وبقيمة 63 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3910 جنيهات، ولامس مستوى 4335 جنيهًا، واختتم حول 4000 جنيها.

وافتتحت أسعار الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 2798 دولارًا، ولامست مستوى 2887 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 7 فبراير، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2861 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 4571 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 3429 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 مستوى 2667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32 ألف جنيه.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4000 جنيه، واختتم عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكشفت بيانات «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 260 جنيهًا منذ بداية العام الجاري، حيث افتتح عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 2740 جنيهًا، وسجل 4000 جنيه، مع قرب ختام تعاملات الأسبوع الجاري.

وارتفعت الأوقية بنحو 237 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2624 دولارًا، واختتمت عند 2861 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة عند 4200 جنيه في يناير 2024، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار، وتراجع الطلب.

وأرجع ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلقت حالة من عدم اليقين السياسي، حيث أدت القرارات الاقتصادية والتهديدات الجمركية إلى زيادة الطلب على الذهب إلى أعلى مستوياته.