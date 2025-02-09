نعرض لكم الان تفاصيل خبر ايجيترانس ونافذ الدولية توقعان عقدا مع اقتصادية لقناة السويس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 02:12 مساءً - رنا ممدوح _ وقع تحالف مكون من شركتي المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس ونافذ الدولية، عقدا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد.

تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات

وذكرت ايجيترانس في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا التعاون يشمل تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات بأحدث التقنيات وحلول رقمية متقدمة، تقدمها شراكة جديدة بين الشركة و نافذ الدولية.

إطلاق شركة جديدة باسم نافذ مصر

وأفادت، أنه كجزء من هذه المبادرة، ستطلق ايجيترانس ونافذ الدولية شركة جديدة تسمى نافذ مصر، لرقمنة وتعزيز عمليات تدفق الشاحنات من وإلى المواني المصرية.

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ووفقا للبيان، سيبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، مع تخصيص 70% من الأسهم لصالح شركة نافذ الدولية، و30% لشركة ايجيترانس.

نافذ مصر تجمع بين خبرة ايجيترانس اللوجستية والحلول التكنولوجية التحويلية التي تقدمها نافذ الدولية

وقالت عبير لهيطة، العضو المنتدب لشركة ايجيترانس: “تجمع نافذ مصر بين خبرة ايجيترانس اللوجستية الواسعة والخدمات المتميزة والحلول التكنولوجية التحويلية التي تقدمها نافذ الدولية على مستوى العالم، وستكرس الشركة الجديدة تلك الإمكانيات لتقديم حلول مبتكرة للسوق المصري لتنظيم إجراءات ما قبل الشحن وإدارة عمليات النقل البري عبر الشاحنات”.

وأضافت: “تعد الخدمات اللوجستية والنقل شريان الحياة للتجارة، وينعكس أي ارتفاع في تكلفة النقل والخدمات اللوجستية على تدفقات التجارة وأسعار السلع، مما يؤثر بدوره على تنافسية السوق”.

قطاع النقل البري يواجه تحديات مختلفة من ضمنها تفتت السوق

وقالت لهيطة: “إن قطاع النقل البري يواجه تحديات مختلفة من ضمنها تفتت السوق، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات استغلال أساطيل النقل وعدم ثبات مستويات الخدمة وارتفاع التكاليف اللوجستية”.

وتابعت: يمكن أن تؤدي التأخيرات وعدم كفاءة العمليات إلى زيادة النفقات التشغيلية كما تساهم في زيادة الانبعاثات الكربونية، مؤكده أن هذا التعاون يمثل فرصة لتحسين حركة النقل بالشاحنات وتعزيز أداء سلاسل الإمداد، ودعم استدامة منظومة اللوجستيات في مصر.

التعاون مع نافذ مصر خطوة للأمام لتحسين حركة الشاحنات

ومن جانبه قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:” يمثل تعاوننا مع نافذ مصر خطوة مهمة للأمام في مجال تحسين حركة الشاحنات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتماشى مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في الخدمات اللوجستية”.

وأضاف أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة نهدف إلى مواجهة تحديات قديمة، وترسيخ مكانة غرب بورسعيد كأحد الموانئ ذات الإمكانيات اللوجستية العصرية بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في العمليات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم بدوره في إبراز مكانه مصر کمركز للحلول اللوجستية الفعالة والحديثة.

وأكد جمال الدين على أهمية تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أن هذا التكامل سيجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.

8.245 مليار جنيه إيرادات الهيئة في السنة المالية الماضية

الجدير بالذكر، أن إيرادات الهيئة بلغت حوالي 8.245 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، منها ما يعادل 5.932 مليار جنيه بالدولار الأمريكي، بما يمثل 72% من إجمالي الإيرادات، بما يشمل الإيرادات المحققة من ميناء غرب بور سعيد.

وأشار جمال الدين، إلى أن ميناء غرب بورسعيد يعد بمثابة حجر زاوية في شبكة الموانئ المصرية لما يتمتع به من موقع استراتيجي يطل على أهم طرق التجارة البحرية في العالم بين الشرق وأوروبا.

وأضاف، انه أحد أهم الموانى المصرية، له موقع استراتيجي عند ملتقى أهم طرق النقل البحري بين الشرق وأوروبا وهو يعتبر من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية حيث يضم مجموعة متنوعة من الأرصفة التجارية والخدمات اللوجستية.

وأضاف قائلا: “هذا المشروع هو جزء من خططنا التطويرية الشاملة للميناء، والتي تضم تحديث رصيف عباس وتعزيز محطات الحبوب الصب والبتروكيماويات لتعزيز قدراته ومكانته كمركز لوجستي عالمي”.

وأكدت نورا مهيار الرئيس التنفيذي لشركة نافذ الدولية، على أهمية هذا التعاون، قائلة: شراكتنا مع ايجيترانس لتقديم هذا التحول الكبير تعكس رؤيتنا المشتركة لأهمية تحديث العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءة عناصر البنية التحتية الأساسية مثل ميناء غرب بور سعيد معا.

ولفتت: ” سنقوم بتنفيذ أنظمة رقمية متطورة وحلول متقدمة لإدارة اللوجستيات تم اختبارها وتنفيذها من قبل في شركاتنا في المنطقة وحول العالم”.

وتابعت: في نافذ الأردن، قمنا بتنفيذ حلول لوجستية رقمية على مستوى الدولة بما في ذلك نظام التحكم في الشاحنات بالإضافة إلى نظام مجتمع ظهير الموانئ في الأردن والعراق وعمان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

مجموعة نافذ تتعامل مع أكثر من 12 ألف شاحنة في اليوم

وأفادت أن مجموعة نافذ تتعامل مع أكثر من 12 ألف شاحنة في اليوم من خلال أداء أكثر من 7 ملايين حركة لوجستية سنويا.

وأكدت :” هذه الإنجازات على حجم التطوير والتحول ناتج من الحلول الرقمية التي نقدمها”.

ساحة توجيه الشاحنات تقع على بعد 2 كم فقط من ميناء غرب بور سعيد

وذكرت، أن ساحة توجيه الشاحنات تقع على بعد 2 كم فقط من ميناء غرب بور سعيد، وتمتد على مساحة 114 ألف متر مربع وهي مصممة لتبسيط حركة الشاحنات وتحسين الكفاءة وتقليل التأخيرات.

وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء تبلغ 13 مليون طن وتصل طاقته القصوى 900 ألف حاوية مكافئة، وهو يواجه تكدس في حركة النقل، فكثيرا ما تقف الشاحنات بشكل عشوائي في الطرق الجانبية في حين أن التدفق المروري يحده الاعتماد على طريق رئيسي واحد وتطبيق بعض الإجراءات اليدوية.

وتابعت: بالنظر إلى الجانب التقني فضعف التكامل في البيانات الموجودة لدى مختلف المتعاملين يعيق التواصل ويقلل من كفاءة العمليات.

وقالت مهيار:” يأتي المشروع تحت مسمى نظام مجتمع ظهير الميناء، ويسعى للقضاء على هذه الاختناقات من خلال أتمتة عمليات دخول الشاحنات وخروجها والتعامل مع التصاريح مع تعزيز التواصل والتكامل في البيانات”.

وأعلنت، أن العناصر الرئيسية للمشروع تشمل البوابات الآلية المزودة بتقنيات تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID) والتعرف على الكتابة (OCR)، وتكنولوجيا التعرف الذكي على الحاويات، بالإضافة إلى أنظمة بسيطة لإدارة محطات البضائع ومركز للتحكم والمراقبة بما ينتج عنه تكامل الأنشطة بظهير الميناء ويحقق سلاسة عمليات النقل”.

وأشارت:” لتحسين العمليات بشكل أكبر، يتضمن المشروع نظام تسجيل مركزي للموانئ يدير عمليات تسجيل الشاحنات والسائقين و مختلف المتعاملين بشكل رقمي، مما يحسن التنسيق والالتزام باللوائح والقوانين في نفس الوقت، يعمل نظام NFLOW الرقمي الذي طورته شركة نافذ على تبسيط وتسريع عمليات ما قبل الوصول، والتحقق من وصول الشاحنة الصحيحة إلى الموقع الصحيح وفي الوقت المناسب وبوثائق معتمدة”.

وأضافت، أن يتضمن أيضا نظام NFLOW – المتوفر عبر شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول – سلاسة أكبر في استلام البضائع وتسليمها، مما يقلل من التأخيرات ويحسن الدقة التشغيلية.