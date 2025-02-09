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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد شاكر: نستهدف 120 مليون دولار صادرات للقابضة للغزل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 11:09 صباحاً - حمدي أحمد_ كشف الدكتور أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن حجم صادرات المصانع الجديدة في المحلة الكبرى بعد أول عامل تشغيل سوف تصل إلى 120 مليون دولار.
وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن مصر لها تاريخ طويل في صناعة الغزل والنسيج لابد أن نستعيده، مشيرا إلى أن حصتنا في هذه الصناعة عالميا انخفضت حاليا إلى 2.5% فقط.
ودعا شاكر القطاع الخاص إلى المشاركة في تطوير صناعة الغزل والنسيج أثناء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاع حاليا.
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