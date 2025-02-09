نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس شركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 10:12 صباحاً - استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، Chen Zhengjun رئيس شركة FAMSUN الصينية، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

حضر اللقاء، نائب رئيس شركة FAMSUN، وممثل الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلي الشركة في مصر، وعدد من قيادات الهيئة.

شهد اللقاء، التباحث حول سبل عقد شراكة للتعاون الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي ضمن المشروعات التنموية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى شركة FAMSUN في مجال تعزيز الأمن الغذائي والهندسة الزراعية.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركة الصينية وفتح آفاق جديدة نحو التوسع في أنشطتها وضخ استثمارات جديدة باعتبارها أحد الشركاء التنمويين الفاعلين في مجال تعزيز الأمن الغذائي وتقنيات الهندسة الزراعية.

وأكد رئيس الهيئة حرص قناة السويس على الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية في مجالات عمل مختلفة تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وتحقق المصالح المشتركة، لاسيما مع توجه قناة السويس لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد بإقامة مشروعات تنموية متنوعة بمنطقة القناة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وشدد الفريق ربيع على الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي باعتبارها مشروعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مبديا استعداده الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح التعاون المستقبلي.

من جانبه، أكد Chen Zhengjun رئيس شركة فامسون على عمق علاقات الصداقة والشراكة والسمات المشتركة التي تجمع مصر والصين كبلدين لكل منهما حضارة عريقة وثقافة متجذرة في عمق التاريخ، لافتا إلى ما يحمله الحاضر والمستقبل من فرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة وهو ما تعكسه العديد من التجارب الاستثمارية الصينية الناجحة في مصر.

وأشار رئيس شركة فامسون إلى اهتمام الشركة بالتعاون الاقتصادي مع هيئة قناة السويس، في ضوء امتلاكها لكافة مقومات النجاح من موقع جغرافي فريد وإمكانيات مادية وبشرية تجعل من قناة السويس وجهة رئيسية للتجارة والاستثمارات، وجسر للتبادل والتكامل بين الدول لخدمة الحضارة الإنسانية.

وأكد رئيس شركة فامسون أن الشركة تتعهد في حال الاتفاق على التعاون المستقبلي بتوفير أفضل خبرائها في كافة مراحل العمل من التخطيط والتصميم والتشغيل وغيرها من المراحل التي تضمن نجاح المشروع وتسطير قناة السويس لفصل جديد من التنمية الزراعية في مصر.

في ختام اللقاء، توافق الجانبان، على العمل المشترك لإعداد مسودة متكاملة لتصور شامل يتضمن أوجه التعاون المقترحة وكافة التفاصيل المالية والفنية اللازمة لبدء الدراسات المشتركة للمشروعات المقترحة.

جدير بالإشارة، أن شركة FAMSUN الصينية تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة الزراعية، والحلول التكنولوجية الزراعية، ومجالات التصنيع الزراعي، علاوة على ما تمتلكه من خبرات عالمية في مجال إنشاء صوامع التخزين الاستراتيجي للحبوب والزيوت وفقا لأحدث التقنيات الزراعية من بينها إنشاء مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع الدلتا الجديدة على محور الضبعة بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والتي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مايو 2024.