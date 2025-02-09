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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أيمن العشري: النهضة الصناعية في مصر تعتمد دائما على القطاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 9 فبراير 2025 09:15 صباحاً - حمدي أحمد_ قال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، إن قطاع الصناعة يشهد طفرة في التغيير وتبسيط الإجراءات في الجهات الحكومية خلال الشهور الماضية.
وأضاف العشري، أن اي نهضة صناعية حدثت في مصر طوال الـ 100 سنة الماضية كانت عن طريق القطاع الخاص، ولذلك فهو من العناصر الرئيسية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لن يستطيع تحمل فائدة الـ 30% الحالية، مطالبا بتنظيم ورشة عمل لنحو 150 شركة، لمعرفة مشاكل المصانع على أرض الواقع حتى ندعمها ونزيد انتاجها صادراتها.
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