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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم يطالب بالاستمرار في تقليل زمن الإفراج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 فبراير 2025 05:12 مساءً - حمدي أحمد_ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن القطاع الصناعي يحتاج إلى زيادة العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي والاستمرار في نظام العمل بدون اجازات في الموانئ.
وأضاف ابوالمكارم، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه كلما تم تقليل زمن الإفراج الجمركي كلما انخفضت التكلفة على الإنتاج وهو الهدف الأهم بالنسبة للمصانع.
كما طالب بخفض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، متوقعا نمو الصادرات بنسبة 15% هذا العام .
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