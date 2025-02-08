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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة كليوباترا تعتزم ضخ 6 مليارات جنيه في 4 فنادق جديدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 فبراير 2025 03:14 مساءً - حمدي أحمد_ كشف محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، عن اعتزام المجموعة ضخ 12 مليار جنيه في التوسعات الصناعية والتجارية والسياحية هذا العام.
أضاف أبو العينين، في تصريحات لحابي على هامش مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه سيتم ضخ 6 مليارات جنيه في إنشاء 4 فنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح ومرسى علم.
وأوضح أن المجموعة سوف تفتتح مصنعا جديدا للسيراميك خلال شهر باستثمارات 3 مليارات جنيه، كما سيتم ضخ 3 مليارات أخرى بنهاية العام.
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