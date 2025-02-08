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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الجبلي: معدل الفائدة المناسب للقطاع الصناعي يتراوح بين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 فبراير 2025 02:09 مساءً - حمدي أحمد_ قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الصناعة المصرية شهدت تطور كبير خلال الشهور الماضية.
وأضاف الجبلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن منصة مصر الصناعية الرقمية كنا نطالب بها منذ فترة وسهلت كثير من الإجراءات مع الحكومة، مطالبا بضرورة توطين الصناعات ودعم التنافسية للنهوض بالصناعة المصرية حتى تنخفض تكلفة المنتجات.
وأوضح أن التمويل والفائدة أصبح أمرا صعبا على القطاع الصناعي ويحتاج نظرة أخرى من الحكومة، لافتا إلى أن معدل الفائدة المناسب للقطاع حاليا يتراوح بين 10 إلى 12%.
وطالب بضرورة توجيه 50% من إنتاج الغاز الطبيعي إلى الصناعة بدلا من 20 و 25% حاليا، لأن ذلك يساهم في قيام صناعات أخرى عديدة، وقيمة مضافة أكبر.
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