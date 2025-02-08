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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد أبو العينين: السوق العالمي يتغير والتحدي الأكبر استقطاب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 فبراير 2025 01:12 مساءً - حمدي أحمد_ قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن ما يحدث في مناخ الاستثمار مؤخرا على المستوى الحكومي جيد جدا، وله معاني كبيرة وإصرار على بناء مصر المتقدمة الصناعية.
وأضاف ابو العينين، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المجموعة الاقتصادية متناغمة ومتجانسة، وهناك سرعة في الإنجاز، مشيرا إلى أنه كان حزينا على الصناعة المصرية السنوات الماضية، لأن فرص كثيرة ضاعت من مصر.
وأوضح أن السوق يتغير باستمرار والذكي هو من يستطيع استقطاب رؤوس الأموال في الصناعات المختلفة والحديثة.
وتابع، “نحن أمام تحدي كبير لأن الخريطة العالمية تتغير ومصر يجب أن يكون لها نصيب في هذه الخريطة”.
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