نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع.. وأخرى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 8 فبراير 2025 01:12 مساءً - حمدي أحمد_ كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن أنه سيتم إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج. وقال كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن حزمة التسهيلات الجمركية هدفها خفض التكلفة والوقت ما يزيد تنافسية الاقتصاد الميري ودعم القطاع الخاص. وكشف الوزير، أن الحكومة ستطلق أيضا حزمة تسهيلات تخص الضريبة العقارية قبل نهاية العام الجاري.

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