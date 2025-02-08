كامل الوزير يكشف خطط الدولة لتفاصيل المدن الصناعية في الظهير…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 فبراير 2025 01:12 مساءً - حمدي أحمد_ كشف الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الدولة ناقشت مؤخرا فكرة المدن الصناعية في ظهير المدن الساحلية مع المستثمرين حتى تكون مدن مستدامة طوال العام.

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن النشاط الصناعي في ظهير هذه المدن يساهم في تواجد المواطن طوال العام فيها.

وأشار إلى أن هناك 100 مليون متر مربع في برج العرب الجديدة يتم تنميتها صناعيا حاليا، وهى مدينة واعدة من العجمي حتى مارينا تضم مصانع لأكبر الشركات العالمية، لافتا إلى أن برج العرب الجديدة مؤهلة بشكل كبير بما فيها من موانئ وخطوط نقل وسكك حديد.

وأوضح أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية تم التخطيط لها في ظهير مدينة العلمين الجديدة من أجل خدمة الاستثمار السياحي والعقاري على الساحل الشمالي، وهناك شركات بدأت تنشأ فيها مصانع متخصصة.

وتابع، “كما تم التخطيط لمنطقة صناعية بمساحة 30 مليون متر مربع في ظهير مدينة رأس الحكمة الجديدة، مع البدء في تصميمات المطار الدولي لرأس الحكمة”.