نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: حزمة إجراءات وتسهيلات لتحويل مصر إلى وجهة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 فبراير 2025 03:14 مساءً - افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل معرض مصر الدولي لليخوت المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 6 الي 9 فبراير 2025، وذلك وسط واسعة من أكثر من 40 شركة كبرى و120 علامة تجارية عارضة لتصميمات اليخوت السياحية.

وبدأت فعاليات الافتتاح بإطلاق وتدشين نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمنصة اليخوت المحلية و التي تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر وتعظيم اليخوت المحلية وحيث ستتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري إدارة المنصة التي تهدف إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية.

بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، و الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.

وستتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم أعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال.

وتقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكي علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم.

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وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أجنحة المعرض المختلفة وأشاد بالمشاركة الواسعة التي يشهدها المعرض من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن 40 شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكذلك كل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره.

كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب في إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الافتتاح أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته بالتواجد خلال هذا المعرض الهام وهذا التجمع الكبير في مجال صناعة القوارب واليخوت لافتا إلى أن المعرض الدولي لليخوت يعد حدثًا استثنائيًا يجمع كل الأطراف المعنية بصناعة اليخوت في مصر ويعزز مكانة مصر المتنامية كوجهة متميزة لسياحة اليخوت،

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى الجمع بين صناع القرار، والمستثمرين، وخبراء القطاع البحري، بما يساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في صناعة اليخوت والخدمات المرتبطة بها وبما يساهم في الترويج للمراسي السياحية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البحرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت لافتا إلى أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة للتعاون بين القطاع المحلي والدولي وبين القطاعين الحكومي والخاص، بما يساهم في فتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع في صناعة القوارب واليخوت.

أضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، إيمانًا بأهمية هذا القطاع في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، وزيادة العوائد الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية مؤكدا أن وزارة النقل، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تعمل على تنفيذ رؤية الدولة لتطوير هذا القطاع، وأنه في هذا الإطار، فقد تم تنفيذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تهدف إلى جعل مصر وجهة رئيسية لسياحة اليخوت، ومن أبرز هذه الجهود إطلاق المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت، التي تتيح إجراءات دخول وخروج اليخوت بكل سهولة، مما يسهم في تقديم خدمات سريعة ومتكاملة ونحن نشهد اليوم تدشين “منصة اليخوت المحلية” التي طورها قطاع النقل البحري واللوجستيات لتكون نافذة متكاملة تُسهل جميع الإجراءات الخاصة باستقبال وتسجيل اليخوت المحلية.

لافتا إلى العمل على تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء وتحديث المراسي السياحية والموانئ المتخصصة، لتوفير بيئة جاذبة لليخوت الفاخرة وتقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات والمستثمرين على إقامة مشروعات تخدم هذا القطاع الحيوي وكذا تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات لوجستية متكاملة لليخوت السياحية كما نحرص على الترويج الدولي للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها وجهة مثالية لمحبي سياحة اليخوت في البحرين المتوسط والأحمر.

موضحا أنه في إطار رؤية مصر 2030، يشهد قطاع النقل البحري، سواء من حيث الموانئ أو البنية التحتية البحرية، تطوراً ملحوظاً، وأن الوزارة تعمل على توفير أفضل الإمكانيات للمستثمرين والمصنعين في هذا المجال خاصة وأن هناك يقين بأن هذا القطاع سيكون له دور محوري في الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة وأن سياحة اليخوت بتضافر كل الجهود والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة مع ما تتمتع به مصر من سواحل بحرية ساحرة، يمكن أن يجعل السواحل المصرية مقصد مثالي لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات افتتاح المعرض قال الوزير إن إصدار تراخيص اليخوت شهدت تطورا كبيرا واختصارا في الوقت حيث تم تقليل وقت الاصدار من 15-30 يوم إلى نص ساعة، لافتاً إلى أنه تم اطلاق تصاريح اليخوت المحلية أيضاً حيث يقدم صاحب اليخت مسار رحلته وكافة تفاصيلها على المنصة لإصدار التصريح، معرباً عن سعادته برؤية العديد من اليخوت المصنعة محلياً والمعروضة في المعرض.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل عقد معرض للنقل والصناعة باعتبار أن هذين المجالين يخدم بعضهما بعضاً، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصانع لتصنيع اليخوت، وأن هناك استعداد لاستقبال هؤلاء المستثمرين في هذا المجال اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بمقر وزارة الصناعة لبحث خططهم لاقامة هذه الصناعة الهامة، بحيث يتم تخصيص الأرض للمستثمر ويحصل بعدها على رخصة بناء ثم بعدها بستة أشهر يحصل على رخصة تشغيل لبدء الإنتاج في خلال عام من الأن وهو ما يثبت جدية الوزارة في توطين هذه الصناعة بما يصب في النهاية في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه يجري العمل علي توطين صناعة السفن في مصر وتم تخصيص أرض لمستثمر مصري لإقامة مصنع لتخريد وبناء السفن التجارية.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار خطة وزارة النقل لتنمية صناعة اليخوت من خلال العمل على تنمية كافة حلقات الصناعة والتي تبدأ بصناعة الحديد بالمواصفات والمعايير المطلوبة لصناعة اليخوت، حيث تم تقديم تسهيلات كبيرة فيما يخص التراخيص وحوافز لتشجيع الانتاج والتصدير، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تستهدف تكرار المعرض السلبي الذي أقامته مؤخراً ليتم تنظيمه 2-3 مرات سنوياً على منها مرة يقام ضمن فعاليات معرض ترانس-100 الخاص بالنقل لتعريف مصنعي مستلزمات الإنتاج باحتياجات شركات النقل وغيرها من الشركات من قطع الغيار ومستلزمات الانتاج لتوفيرها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج.

جدير الذكر ان المعرض سيشهد خلال فعالياته المختلفة إقامة جلسة نقاشية بعنوان “مستقبل سياحة اليخوت في مصر” لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والنقل البحري من القطاعي الخاص والحكومي كما سيستقبل المعرض وفد نادي يخت موناكو على هامش فاعلياته لمناقشة سُبل التعاون بين وزارة النقل ونادي يخت موناكو بشأن الترويج لسياحة اليخوت في مصر.

هذا وسيتم فتح الابواب للجمهور من الساعة 11 صباحا يوم كامل للعرض استمرار فاعليات المعرض وإستقبال الزائرين والترويج لسياحة اليخوت حتى إنتهاء فاعليات المعرض من تاريخ 6 إلى 9 فبراير 2025.

ولحضور المعرض يتم التسجيل من خلال اللينك الاتي https://egyptboatshow.com/visitor-registration/