: مصر توقع صفقات غاز مسال بقيمة 3 مليارات دولار مع شل…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 فبراير 2025 03:14 مساءً - _ قالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز إن مصر وقعت صفقات بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار مع شل وتوتال إنرجيز لتأمين 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب لعام 2025.

وقالت المصادر، التي لم يتسن الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنا، إن الشحنات الستين ستغطي معظم طلب البلاد هذا العام.

وامتنعت شل عن التعليق عندما اتصلت بها ، ولم ترد توتال إنرجيز ووزارة البترول المصرية على الفور على طلب للتعليق.

في نوفمبر، ذكرت أن مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لشراء كميات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال في سعيها لخفض اعتمادها على مشتريات السوق الفورية الأكثر تكلفة.

ولتلبية الطلب في أشهر الصيف الحارة عندما يكون الغاز مطلوبًا لتكييف الهواء، اشترت مصر عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث كان عليها أن تدفع علاوة تتراوح بين 1 إلى 2 دولار.

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وأصدرت مصر في يناير مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير ومارس. وقال أحد المصادر إنه قد يتم طرح عطاء فوري آخر في وقت لاحق من هذا العام، اعتمادًا على الطلب وظروف السوق والأسعار.

ويتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% على مدى العقد المقبل.