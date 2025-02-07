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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل رمضان.. وإجراءات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 فبراير 2025 12:15 مساءً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان رئيس الوزراء في مؤتمره الأسبوعي أمس الأربعاء، قد أعلن أن الحكومة ستنتهي خلال أيام من إعداد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
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