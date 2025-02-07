عاجل.. صندوق النقد لحابي: التحضيرات جارية لنظر المجلس…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:07 صباحاً - سمر السيد_ قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن التحضيرات جارية لمناقشة المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد المبرم مع مصر منتصف ديسمبر لعام 2022، متوقعًة حدوثها في الأسابيع المقبلة.

ولفتت ردًا على سؤال لـ”دوت الخليج” في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الصندوق مساء اليوم، إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تتيح صرف 1.2 مليار دولار لمصر.

وتطلعت كوزاك لتنفيذ أولويات الإصلاح ضمن برنامج الاتفاق، بهدف تقليل معدلات التضخم وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الأخرى، مشيرًة إلى أن المراجعة الرابعة ستتضمن حزمة سياسات.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أواخر شهر ديسمبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وكان بيان الصندوق الصادر في أواخر ديسمبر الماضي قد أشار إلى تأكيدات البنك المركزي المصري المصري بالالتزام بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، مؤكدًا أهمية أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.

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ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد منتصف ديسمبر لعام 2022 على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350.17 مليون وحدة سحب خاصة أو بحوالي 3 مليارات دولار.