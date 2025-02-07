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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: لا يوجد صلة بين برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:07 صباحاً - سمر السيد_ قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إنه لا يوجد صلة بين برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بالوضع القائم في قطاع غزة الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة كوزاك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه الصندوق مساء اليوم عبر الإنترنت.
وأضافت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن التحضيرات جارية لنظر المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد المبرم مع مصر منتصف ديسمبر لعام 2022، متوقعًة حدوثها في الأسابيع المقبلة.
ولفتت إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تتيح صرف 1.2 مليار دولار لمصر.
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