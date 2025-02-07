مال وأعمال

الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة

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  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 2/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 3/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 4/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 5/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 6/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 7/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 8/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 9/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 10/11
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار غزة 11/11

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 فبراير 2025 11:07 صباحاً - دوت الخليج_ تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

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وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وغينيا بيساو.

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وأكد الرئيس استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لبناء قدرات الكوادر في غينيا بيساو في القطاعات ذات الأولوية، كما تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات المصرية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في غينيا بيساو ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة، حيث شددا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.

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كما شددا على ضرورة سرعة بدء عملية اعادة إعمار القطاع، وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم.

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وأشار الرئيسان فيما يخص الأزمة الليبية، إلى ضرورة السعي للتوصل إلى تسوية سلمية، تؤدي إلى استعادة السلام والإستقرار في ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الصلة بالقارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس إمبالو، عن تقدير بلاده الكبير لمصر ولدورها التاريخي في دعم شعب غينيا بيساو، فضلاً عن دورها الرائد في القارة الأفريقية ومساهمتها الفعالة في تمثيل مصالح الشعوب الأفريقية وصون أمن وسلامة الدول الأفريقية ومقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بما يتناسب مع تطلعات الشعبين، مع التركيز على تكثيف التعاون في المجال الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لغينيا بيساو لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الفكر المتطرف ولتعزيز مؤسسات الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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